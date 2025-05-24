Вице-спикер Госдумы ответил Мизулиной по поводу дела о клевете

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отреагировал на слова главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной, что она попросила СК возбудить против него дело за клевету.

«Главное в следственных действиях — не выйти на самих себя», — сказал Даванков «Газете.Ru».

Мизулина на встрече с молодежью в Краснодаре сообщила, что обратилась в СК возбудить против Даванкова уголовное дело по факту распространения клеветы и по заведомо ложному доносу.

Заочный конфликт между депутатом и общественницей начался в апреле. Даванков обратился к главе МВД с просьбой проверить Мизулину на вымогательство, после того как он узнал, что глава ЛБИ высказывала претензии рэперу Паше Технику, а потом все вопросы решились «неформально».

Мизулина назвала обращение Даванкова «доносом, содержащим клеветническую информацию о ее деятельности и необоснованные обвинения в совершении преступления». Она попросила проверить его на нарушение депутатской этики.

В ответ депутат потребовал от нее отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета России, выделенных на программу Мизулиной «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям».