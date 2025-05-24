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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Завершен второй этап обмена пленными 1000 на 1000

Источник:
Sibnet.ru
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Еще 307 военнослужащих России возвращены с территории Украины. Взамен переданы 307 военнопленных вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. Оттуда их доставят на родину, они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

«Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Россия и Украина договорились в ходе переговоров их делегаций в Стамбуле 16 мая о проведении крупнейшего обмена пленными в формате «1000 на 1000». 23 мая состоялся первый этап масштабного обмена — обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

ld_andrey

Опять буржуи заныли, а ведь как нахваливали рыночную экономику.

Улитка на склоне

Рекордно низкий только уровень доверия властям.

pepelmetal

Это же райский сад по борельке 🤣

physx

Чем ближе крах Евросоюза, тем безумнее его поступки☝️😁