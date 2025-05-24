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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Представлены четыре варианта окончания конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Конфликт на Украине может завершиться по одному из четырех сценариев: грузинскому, израильскому, южнокорейскому или белорусскому, такой вывод сделали аналитики инвестиционного банка JPMorgan Chase.

Наиболее вероятным эксперты JPMorgan Chase считают так называемый «грузинский сценарий» с шансом в 50%. В этом случае военные действия будут заморожены, но мира как такового не наступит.

Украина не получит надежных гарантий безопасности, международная поддержка начнет ослабевать, перспективы вступления в ЕС и НАТО сойдут на нет, а страна со временем может вновь оказаться под влиянием России.

Менее вероятным, но более благоприятным развитием событий может стать «израильский сценарий» — его вероятность аналитики оценивают в 20%. Он предполагает активную и устойчивую военную и экономическую поддержку Украины со стороны западных союзников.

Хотя иностранных войск на ее территории не будет, страна сможет усилить свою армию и создать мощные механизмы обороны, способные сдерживать внешние угрозы.

«Южнокорейский сценарий», вероятность которого аналитики оценивают в 15%, считается лучшим. Украина в этом случае не станет членом НАТО и не вернет все территории, однако на оставшейся под ее контролем земле разместятся европейские силы безопасности.

США окажут помощь и разведывательную поддержку, что даст стране шанс на устойчивое развитие и восстановление. При этом важную роль сыграет использование замороженных российских активов, которые, по мнению экспертов, смогут стать финансовым фундаментом для восстановления страны.

Самым неблагоприятным вариантом JPMorgan называет «белорусский сценарий» с такой же вероятностью в 15%. Если США прекратят поддержку Украины, а Евросоюз окажется не в силах заменить ее, Россия сможет установить полный контроль над страной, превратив ее в своего рода вассальное государство.

По оценке аналитиков, такой исход будет означать фактическую победу Москвы, раскол западного мира и подрыв глобального порядка, сложившегося после Второй мировой войны.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Конфликты #Военная политика
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Топ комментариев

ld_andrey

Опять буржуи заныли, а ведь как нахваливали рыночную экономику.

Улитка на склоне

Рекордно низкий только уровень доверия властям.

pepelmetal

Это же райский сад по борельке 🤣

physx

Чем ближе крах Евросоюза, тем безумнее его поступки☝️😁