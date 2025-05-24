Мизулина попросила завести дело на критиковавшего ее Даванкова

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина попросила СК завести дело на вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, критиковавшего ее деятельность, об этом она сообщила на встрече с молодежью в Краснодаре.

Видео с мероприятия опубликовал телеграм-канал Baza. Один из студентов спросил, чем закончился диалог Мизулиной с Даванковым, который они вели в Telegram, поскольку не нашел в Сети ответы на заданные вопросы, и ходила ли она в Госдуму.

«Применительно всех этих заявлений мы обратились в СК с просьбой возбудить уголовное дело по факту распространения клеветы и по заведому ложному доносу. <> Больше мне, наверно, сказать нечего», — ответила Мизулина.

Глава ЛБИ добавила, что ей нечего скрывать ни перед аудиторией, ни перед страной. «Моя совесть чиста!» — заявила Мизулина.

Даванков в апреле обратился в МВД с просьбой проверить Мизулину на вымогательство. Вице-спикер обратил внимание на интервью бывшей жены Паши Техника Евы Карицкой, в котором она сказала, что деятельность Техника вызывала у главы ЛБИ вопросы, которые «были решены в ходе неформального обсуждения».

Мизулина назвала обращение Даванкова в МВД «доносом, содержащим клеветническую информацию о ее деятельности и необоснованные обвинения в совершении преступления». Она попросила проверить его на нарушение депутатской этики.

В ответ депутат потребовал от нее отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета России, выделенных на программу Мизулиной «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям».