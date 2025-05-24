Су-57 получил способную заменять пилота систему ИИ

Система искусственного интеллекта (ИИ) внедрена в многоцелевой одноместный российский стелс-истребитель пятого поколения Су-57, фактически это электронный второй пилот, сообщил «Рособоронэкспорт».

«Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) внедрила систему искусственного интеллекта для поддержки пилотов многоцелевого одноместного стелс-истребителя Сухого Су-57. Система также будет предлагаться на экспорт», — сказал представитель «Рособоронэкспорта» РИА Новости.

ИИ-помощник предназначен для поддержки пилотов во время плановых полетов и при разных сценариях боевых действий, рассказал представитель организации. Система должна давать подсказки пилоту в конкретных ситуациях и в «тактические моменты».

Источник в ОАК уточнил в беседе с изданием, что система помогает пилоту, принимая на себя часть задач во время плановых полетов, таких как навигация по точкам маршрута и управление системами полета. Она позволит пилоту сосредоточиться на более важных задачах во время боя, таких, как применение оружия.

Су-57 разработан в конструкторском бюро Сухого. Первый полет состоялся в 2010 году, первый контракт на поставку с Минобороны России был заключен в 2018 году, два года спустя первые машины были переданы на вооружение.

Истребитель может наносить удары по воздушным, наземным и морским целям и применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях, при работе систем ПВО и других помехах, а также как под внешним управлением, так и автономно.