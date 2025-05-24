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Mazda возобновила продажи в России

Источник:
Sibnet.ru
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Mazda CX-5
Mazda CX-5
Фото: Tokumeigakarinoaoshima / CC BY-SA 4.0

Японская Mazda возобновила поставки некоторых моделей автомобилей в Россию с гарантией через партнеров, сообщила пресс-служба представительства марки.

«Прямо сейчас у дилеров в шоурумах представлены две модели: Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Часть автомобилей уже находится в салонах дилеров. Их можно купить сразу. Часть — на центральном складе», — приводит Autonews заявление Mazda.

Гарантия на три года или 100 тысяч километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) будет действовать на автомобили, приобретенные у партнеров официального представительства.

«Думаю, что об официальных поставках речи не идет. С наибольшей вероятностью, это тот же альтернативный импорт из Китая. Но с гарантией. И это уже хорошо», — написал в телеграм-канале директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Mazda прекратила продажи автомобилей в России в 2022 году. Производство на заводах компании в РФ было приостановлено тогда же.

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Топ комментариев

ld_andrey

Опять буржуи заныли, а ведь как нахваливали рыночную экономику.

Улитка на склоне

Рекордно низкий только уровень доверия властям.

pepelmetal

Это же райский сад по борельке 🤣

physx

Чем ближе крах Евросоюза, тем безумнее его поступки☝️😁