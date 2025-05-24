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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД Украины заявил о подготовке встречи Путина с Зеленским

Источник:
Sibnet.ru
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Киев работает над организацией встречи российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Позиция, над которой мы также работаем, — это встреча на уровне лидеров между президентом Украины Зеленским и Путиным. Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп. И мы всегда выступаем последовательно и настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа», — цитирует Сибигу УНН.

Украина, по его словам, ждет от российской стороны «их предложения по параметрам будущего перемирия». Киев тоже готовит свой вариант документа, который будет передан российской стороне, добавил он.

На первых за три года прямых переговорах украинской и российской сторон 16 мая в Стамбуле делегация от Киева запросила прямые переговоры между руководителями государств. Москва «приняла этот запрос к сведению», заявлял глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Глава украинской делегации — министр обороны Украины Рустем Умеров — по итогам переговоров в Стамбуле отмечал, что стороны «потенциально готовят встречу на уровне лидеров стран».

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Топ комментариев

ld_andrey

Опять буржуи заныли, а ведь как нахваливали рыночную экономику.

Улитка на склоне

Рекордно низкий только уровень доверия властям.

pepelmetal

Это же райский сад по борельке 🤣

physx

Чем ближе крах Евросоюза, тем безумнее его поступки☝️😁