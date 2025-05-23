Трамп заявил о скором обмене пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина договорились о проведении крупного обмена военнопленными, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Договоренность об обмене только что «была достигнута», — приводит ТАСС заявление Трампа. Американский лидер поздравил стороны и спросил, может ли такое решение привести к «более значимым» действиям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила от Киева встречный список пленных для обмена по формуле «1 000 на 1 000». Россия заинтересована провести обмен как можно быстрее, но это достаточно трудоемкий процесс, добавил он.

На переговорах в Стамбуле 16 мая Россия и Украина договорились обменяться пленными по формуле «1 000 на 1 000», детально прописать свое видение возможного будущего прекращения огня и продолжить переговорный процесс.