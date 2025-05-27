Почему обручальное кольцо носят на безымянном пальце

Обручальное кольцо — символ заключения брака, его носят на безымянном пальце. Откуда пошла эта традиция?

Традиция носить обручальные кольца на безымянном пальце восходит к Древнему Египту. «От одного этого пальца отходит и достигает сердца некий тончайший нерв; поэтому и было признано уместным почитать таким украшением этот палец, как ближайшим образом причастный к первенствующему в теле сердцу», — писал об обычае древнегреческий философ Плутарх.

В Древнем Риме этот нерв называли «vena amoris» («вена любви»). Там появился обычай, когда жених, в знак принятия на себя обязательств за будущую жену, во время помолвки дарил металлическое обручальное кольцо родителям невесты.

В православной традиции женщины и мужчины носят обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Классическое обручальное кольцо — гладкое. Его изготавливают из золота, платины или серебра.

Также славянские поверья утверждают, что каждому пальцу руки назначена незримая связь с семьей. Большие символизируют родителей, указательные – сестер, братьев, близкую родню, средние – это сам человек, мизинцу назначен символ детей. И безымянным соответствуют супругу.

У католиков обручальное кольцо надевают тоже на безымянный палец, но на левой руке. Во многих европейских языках он называется «кольцевым» (или «перстневым»): например, ring finger в английском.

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