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Орбан обвинил Украину в шпионаже на территории Венгрии

Источник:
Sibnet.ru
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности против его страны, в том числе в проведении разведывательных оперативных мероприятий на венгерской территории.

Орбан отметил, что знаком с видеозаписями, на которых зафиксирована «работа украинских агентов, выявленных венгерским государством». Эти люди пытаются налаживать контакты с оппозиционными партиями, чтобы повлиять на общественное мнение в пользу принятия Украины в ЕС, приводит ТАСС слова венгерского премьера.

«Многие их действия указывают на то, что они стремятся убедить венгров в необходимости поддержать членство Украины в Евросоюзе», — сказал Орбан.

По его словам, «украинцы хотят мобилизовать венгерскую оппозицию и осуществляют дезинформационные акции», чтобы подорвать доверие к проходящему сейчас в Венгрии референдуму по вопросу о вступлении Украины в сообщество.

«Их спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство принять такое решение вопреки нашим интересам», — пояснил Орбан.

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