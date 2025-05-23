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ВТБ рассказал о хитрой схеме мошенничества с картами

Источник:
Sibnet.ru
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Мошенники придумали новую схему обмана россиян — теперь от имени сотрудников банков или госорганов они убеждают своих жертв передать им банковскую карту якобы для ее проверки, сообщил ВТБ.

«Специалисты ВТБ выявили новую схему социальной инженерии — мошенники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают собеседника передать им банковскую карту для ее "проверки". В результате жертвы теряют не только собственные средства, но и становятся невольными посредниками (дропами) в выводе денег других пострадавших», — рассказали в банке.

Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, и вынуждают жертву назвать ПИН-код карты и передать ее подставному курьеру. Злоумышленники убеждают, что это необходимо для проверки подлинности карты, установки защиты или отмены привязки карты к счету.

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Далее мошенники снимают деньги жертвы через банкомат (используя полученный ПИН-код), а саму карту используют для обналичивания средств других пострадавших. Помимо потери собственных средств, мошенники превращают ничего не подозревающую жертву в дропа — посредника в преступной схеме.

«Важно понимать: когда вы передаете карту "курьеру банка" и сообщаете коды из СМС, вы не просто рискуете своими деньгами, а невольно становитесь звеном преступной схемы», — отметили в ВТБ, добавив, что при компрометации карты нужно немедленно ее заблокировать.

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