Финляндия начала военные учения у российской границы

Учения финской армии Karelian Sword 25 при участии военных из Великобритании и США, начались у российской границы, сообщили сухопутные силы Финляндии.

В Karelian Sword 25 задействовано более пяти тысяч солдат, включая военных из Великобритании и США, а также около 700 единиц техники. В маневрах также примет участие подразделение британских боевых вертолетов, приводит РИА Новости сообщение финских военных.

Ранее в Финляндии начались сухопутные учения Lively Sabre 25 с участием 3,5 тысячи военнослужащих, которые проходят также вблизи российских границ. ВМС Финляндии, в свою очередь, приступили к проведению маневров Narrow Waters в Архипелаговом море, Финском заливе и на южном побережье Финляндии.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров.

Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».