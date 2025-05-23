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Финляндия начала военные учения у российской границы

Источник:
РИА Новости
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Армия Финляндии
Армия Финляндии
Фото: U.S. Army 2BCT-1CD by Spc. Jacob Nunnenkamp

Учения финской армии Karelian Sword 25 при участии военных из Великобритании и США, начались у российской границы, сообщили сухопутные силы Финляндии.

В Karelian Sword 25 задействовано более пяти тысяч солдат, включая военных из Великобритании и США, а также около 700 единиц техники. В маневрах также примет участие подразделение британских боевых вертолетов, приводит РИА Новости сообщение финских военных.

Ранее в Финляндии начались сухопутные учения Lively Sabre 25 с участием 3,5 тысячи военнослужащих, которые проходят также вблизи российских границ. ВМС Финляндии, в свою очередь, приступили к проведению маневров Narrow Waters в Архипелаговом море, Финском заливе и на южном побережье Финляндии.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров.

Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».

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Политика #Мир #Военная политика
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