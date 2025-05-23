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Депутат призвал признать использование мата отдельным правонарушением

Источник:
Sibnet.ru
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Использование нецензурной лексики в общественных местах необходимо признать отдельным правонарушением и установить высокие штрафы, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко на форуме «Русский язык — основа национальной безопасности и суверенитета России».

«Выделение в отдельное правонарушение — вот основное. Конечно, если будут увеличены штрафы, это будет ограничивать людей, которые используют ненормативную лексику в общественном пространстве», — цитирует Аксененко «Интерфакс».

По его словам, соответствующие поправки в КоАП РФ будет рассматривать межфракционная рабочая группа Госдумы по защите традиционных ценностей в конце мая — начале июня.

В то же время Аксененко признал, что административная ответственность не может полностью исключить нецензурную лексику из обихода.

«Никто не говорит, что человек на стройке, если что-то случилось, не может ненормативную лексику использовать, дело не в этом. Но мы должны понимать, как в общественном пространстве говорит наша молодежь, как в общественном поле мы используем такую лексику», — сказал депутат.

В настоящее время нецензурная лексика в общественном месте влечет ответственность по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), предусматривающей штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

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