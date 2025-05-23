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Россияне назвали сферы с самым быстрым карьерным ростом

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты максимально быстрого карьерного роста в России могут добиться IT, в продажах, в финансовой сфере, говорится в результатах совместного исследования сети ресторанов быстрого обслуживания ROSTIC’S и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

Почти половина россиян (46%) считают, что быстрого карьерного роста можно добиться в IT. 29% опрошенных полагает , что максимально быстрое продвижение по карьерной лестнице доступно в продажах, 28% — в банковской и финансовой сферах.

У зумеров — граждан в возрасте от 18 до 25 лет — топ отраслей отличается: на первых позициях у них административный персонал (50%) и сфера общепита (38%).

Также россияне обозначили сферы, где можно быстро подняться по карьерной лестнице и получить руководящую должность без профильного образования, — это продажи (47%), сфера общепита (34%) и ритейл (22%). Среди зумеров сферу общепита выбрали 75% респондентов.

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