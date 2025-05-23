Лавров назвал нереалистичными переговоры с Украиной в Ватикане

Выбор Ватикана в качестве площадки для следующих переговоров России и Украины является «немножко неэлегантным», заявил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Говоря о предложении Ватикана выступить в качестве площадки для следующих переговоров РФ и Украины, Лавров предложил «не тратить умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны».

«Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров — немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин [украинского конфликта]», — приводит ТАСС заявление Лаврова.

По его словам, одной из первопричин является курс Киева на уничтожение Украинской православной церкви.