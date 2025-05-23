Цены на бытовую технику в РФ упали на 10‑20%

Цены на бытовую технику с начала 2025 года в России упали на 10–20% из-за укрепления курса рубля и высокой конкуренции, рассказали участники рынка.

В апреле–мае 2025 года цены снизились на целый ряд предметов бытовой техники. Стоимость новых мелких приборов сократилась на 16%, рассказал «Известиям» руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» «Авито» Павел Комаров. На 10% упала цена плит и духовых шкафов и на 7% — микроволновых печей, сказал он.

«Также в апреле–мае фиксируем снижение цен на новые холодильники — на 11% в сравнении с декабрем 2024 — январем 2025 года. Динамичнее всего сократилась стоимость новой техники от марок Kraft (на 22%), «Бирюса» (на 21%) и Dexp (на 8%). Также доступнее стала новая холодильная техника от брендов Samsung (снижение цены на 17%) и Beko (на 15%)», — добавил Комаров.

Ведущий продакт-менеджер компании diHouse Сергей Борщевский назвал укрепление рубля — безусловной причиной падения цен. Весной курсы ведущих мировых валют снизились на 20% — соответственно, примерно на 15–20% уменьшилась стоимость бытовой техники.

Кроме того, в условиях сильной конкуренции рознице приходится быстро уменьшать ценники, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.