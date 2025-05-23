США выступили против участия Мединского в переговорах

Американские официальные лица выступают против участия в переговорах с Украиной помощника президента России Владимира Мединского, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

США дали понять российский стороне, что предпочли бы не видеть на переговорах сторонников жесткой линии, «таких как помощник Путина Владимир Мединский», рассказал источник.

Собеседник агентства также отметил, что американские официальные лица находятся в контакте с украинской стороной для координации переговоров.

Неделю, 16 мая назад в Стамбуле состоялись первые за три года переговоры между РФ и Украиной. Российскую делегацию возглавил Мединский, украинскую — министр обороны республики Рустем Умеров.