Виктория Боня покорила Эверест и удивилась игнору

Телеведущая Виктория Боня покорила Эверест — высочайшую вершину Земли, этапами восхождения она делилась в соцсетях.

«Эверест. 8.00. 19.05.25. Вершина мира», — написала Боня.

В одном из следующих постов она отметила, что ее поздравил весь мир и не поздравил с восхождением ни один альпинистский клуб, кроме альпиниста Александра Абрамова. По ее словам, «это просто принято между теми, кто знает цену такого восхождения».

«Еще удивило молчание моих коллег по шоу-бизнесу, с которыми я знакома много лет. Это не про то, чтобы ожидать громких оваций, но как будто я стала невидимой в этот момент», — добавила Боня.

«Я горжусь собой. Я достигла таких высот, которые теперь принадлежат только мне, и никто никогда не сможет их у меня забрать», — высказалась телеведущая.

Боне 45 лет, она стала известна как ведущая «Дома-2», потом вела еще программы и участвовала во многих телешоу. Увлекается альпинизмом и высокогорными восхождениями. Покорила Монблан-дю-Такюль (4248 метров) и Манаслу (8163 метров).