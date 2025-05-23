Укрепление рубля добьет угольную отрасль в Кузбассе

Дальнейшее укрепление рубля будет негативно сказываться на угольной отрасли, такое мнение высказал председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов.

Центральный банк РФ установил на 23 мая курс доллара на уровне 79,74 рубля. Ранее ниже 80 рублей доллар торговался в мае 2023 года.

«Такой курс на укрепление рубля— удар на добивание угольной отрасли, которая и так находится в тяжелейшем состоянии. Угледобывающие предприятия и угольные регионы давно исчерпали свои резервы», — написал Панов в телеграм-канале.

По его словам, ряд предприятий уже остановил работу, людей отправляют в простой, переводят на смежные производства или сокращают.

«На лицо — прогрессирующий кризис. Чтобы избежать коллапса, можно брать кредиты, но банки предлагают их под такие проценты, что это прямой путь к банкротству, либо отказывают в кредитах угольщикам. Получается цугцванг», — отметил чиновник.

Панов добавил, что, по мнению экспертов, без поддержки федерального центра начнутся массовые банкротства с невыплатой заработной платы работникам и всеми вытекающими проблемами. Спасти отрасль может разработанная Минэнерго РФ программа, которую поддержал президент.

В Кузбассе добывается более половины всего российского угля. В регионе работают более 150 угольных предприятий, которые являются градообразующими, а налоги от отрасли формируют основную доходную часть бюджета региона.