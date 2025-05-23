Совет Евросоюза 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе, сообщила пресс-служба ведомства.

Статья 7 Договора о ЕС предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства — члена объединения, которое было признано нарушителем.

Страны Европейского союза задумались о возможность лишения Венгрии права голоса в апреле. Причина — Будапешт выступает против поддержки Украины и антироссийских санкций.

Власти Венгрии развернули активную кампанию против членства Украины в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что присоединение Украины приведет к значительным финансовым потерям для Будапешта.