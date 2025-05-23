НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз задумал лишить Венгрию права голоса

Источник:
Sibnet.ru
692 5

Совет Евросоюза 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе, сообщила пресс-служба ведомства.

Статья 7 Договора о ЕС предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства — члена объединения, которое было признано нарушителем.

Страны Европейского союза задумались о возможность лишения Венгрии права голоса в апреле. Причина — Будапешт выступает против поддержки Украины и антироссийских санкций.

Власти Венгрии развернули активную кампанию против членства Украины в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что присоединение Украины приведет к значительным финансовым потерям для Будапешта.

Еще по теме
Трамп заявил о скором обмене пленными между Россией и Украиной
Финляндия начала военные учения у российской границы
Лавров назвал нереалистичными переговоры с Украиной в Ватикане
США выступили против участия Мединского в переговорах
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Прокуратура попросила 19 лет колонии для экс‑замглавы Генштаба РФ
Путин объяснил, что должно последовать за СВО
Президент Финляндии пытался убедить Трампа, что Россия — не великая
Новые российские авто подорожали в полтора раза
Обсуждение (5)
Картина дня
Лавров назвал нереалистичными переговоры с Украиной в Ватикане
США выступили против участия Мединского в переговорах
Финляндия начала военные учения у российской границы
ВТБ рассказал о хитрой схеме мошенничества с картами
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

Alex B 69

Зачем же ты туда стремился всю жизнь?

ld_andrey

Опять буржуи заныли, а ведь как нахваливали рыночную экономику.

Улитка на склоне

Рекордно низкий только уровень доверия властям.

RS1981

Ключевые нарративы -" ЕС", ""Требование" " Прекращение огня без условий".Я думаю он правильно засомневался...