Когда начальство может отказать работнику в отпуске

Работодатель имеет право не отпустить сотрудника в отпуск по целому ряду причин, предупредила замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Елена Рыбакова.

«Если вдруг специалист решил взять оплачиваемый отпуск не по графику, это необходимо согласовать с работодателем. Он может пойти навстречу и согласиться либо может отказать, если посчитает нужным. И такой отказ будет абсолютно законным», — рассказала «Прайм» Рыбакова.

По закону право на оплачиваемый отпуск возникает после полугода месяцев работы в организации. Если сотрудник захочет отдохнуть раньше, работодатель может отказать. Тем не менее, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен.

Отпуск с последующим увольнением также необходимо согласовывать с работодателем. Он может как согласиться его предоставить, так и отказать, отметила Рыбакова.

Некоторым категориям работников отпуск может быть предоставлен в любое удобное для них время. Например, это почетные доноры России; работник, у которого трое или более детей до 18 лет (при этом самому младшему менее 14 лет) и другие категории.