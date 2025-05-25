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Когда начальство может отказать работнику в отпуске

Источник:
«Прайм»
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Работодатель имеет право не отпустить сотрудника в отпуск по целому ряду причин, предупредила замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Елена Рыбакова.

«Если вдруг специалист решил взять оплачиваемый отпуск не по графику, это необходимо согласовать с работодателем. Он может пойти навстречу и согласиться либо может отказать, если посчитает нужным. И такой отказ будет абсолютно законным», — рассказала «Прайм» Рыбакова.

По закону право на оплачиваемый отпуск возникает после полугода месяцев работы в организации. Если сотрудник захочет отдохнуть раньше, работодатель может отказать. Тем не менее, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен.

Отпуск с последующим увольнением также необходимо согласовывать с работодателем. Он может как согласиться его предоставить, так и отказать, отметила Рыбакова.

Некоторым категориям работников отпуск может быть предоставлен в любое удобное для них время. Например, это почетные доноры России; работник, у которого трое или более детей до 18 лет (при этом самому младшему менее 14 лет) и другие категории.

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Экономика #Рынок труда #Законы
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