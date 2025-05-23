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Россия произвела рекордный объем алкоголя за последние восемь лет

Источник:
«Известия»
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Объемы производства всей алкогольной продукции в России по сравнению с 2023-м выросли на 9,5% и составили 10,1 миллиарда литров — это рекорд за последние восемь лет, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

На динамику влияет процесс импортозамещения. Выпадающие объемы зарубежного алкоголя замещаются отечественной продукцией. Плюс активно развивается рынок внутреннего туризма, а также растут продажи алкогольной продукции в праздники и в период отпусков, приводят «Известия» анализ РАТКК.

Самую большую динамику показали вина, изготовление в этой категории увеличилось на 14%, вина виноградные выросли на 8,6%, игристые — на 24,7%, ликерные — почти на 30%,

На второй позиции по позитивной динамике расположились напитки брожения — пиво и его производные, а также сидр, медовуха, которые прибавили 12%.

Далее следует крепкий алкоголь — водка, коньяк, виски, ром и другие, объемы выпуска которых выросли на 8%. Интересно, что в категории «слабый алкоголь» (например, коктейли) производство просело более чем наполовину (–56%), что связано с тройным увеличением акциза.

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Экономика #Продукты
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