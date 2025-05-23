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Вынесен приговор одному из организаторов побега Артема Усса из Италии

Источник:
Sibnet.ru
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Миланский суд вынес приговор гражданину Российской Федерации, бизнесмену Дмитрию Чиракадзе, признанному виновным в содействии к побегу предпринимателя, сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии.

Чиракадзе получил три года и два месяца лишения свободы, сообщило агентство Ansa. Прокурор требовал 5,5 лет.

Чиракадзе — основатель сайта «Право.ру», бывший вице-губернатор Кемеровской области, жил в Швейцарии. Его арестовали в июне 2024 года в Риме. По версии следствия, он поддерживал связь с семьей Усса, пока тот находился под домашним арестом в Италии, и координировал действия других членов группы, помогавшей ему сбежать.

Усса арестовали в октябре 2022 года в Италии по обвинению в контрабанде нефти, обходе санкций, отмывании денег и банковском мошенничестве, которое ему предъявило правительство США, и отправили под домашний арест. В марте 2023 года он бежал, срезав электронный браслет.

По версии американских следователей, в побеге Усса участвовали лица, связанные с сербской организованной преступной группировкой. Один из организаторов приходил к нему под видом доставщика. Усса везли в Сербию через Словению, Хорватию и Боснию и Герцеговину. Побег стоил 50 тысяч евро.

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