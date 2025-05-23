Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил странам Европы напрямую выделять часть от своего ВВП на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Что мы предлагаем: участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил и, соответственно, интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы», — цитирует ТАСС Марченко.

По его словам, расходы на эти цели могут быть разделены между странами и составлять определенную часть их ВВП. Выплаты будут включены «в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО».

В условиях неопределенности с военной поддержкой Украины от США киевские власти пытаются найти альтернативные источники финансирования. Поставки из последнего пакета военной помощи США Киеву закончатся нынешним летом, о новых отправках речь не идет.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции.