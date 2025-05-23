Канада сенсационно проиграла Дании на ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной Дании победили команду Канады в четвертьфинале чемпионата мира и сотворили главную сенсацию. Страна впервые сыграет в полуфинале ЧМ.

Матч в датском Хернинге завершился со счетом 2:1 в пользу Дании. Все голы забили в третьем периоде.

На 46-й минуте Трэвис Санхейм вывел Канаду вперед. На 58-й минуте Николай Элерс сравнял счет, на 60-й Ник Олесен забросил победную для датчан шайбу.

Это одна из самых громких сенсаций в истории чемпионатов мира. Букмекеры давали на победу канадцев 1,1. То есть при ставке в 1 тысячу рублей можно было выиграть в случае победы 100 рублей чистыми.

Канада была фаворитом этого ЧМ. В составе играли трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби, претендент на приз лучшему игроку сезона в НХЛ Нэйтан Маккиннон, претендент на приз лучшему новичку сезона Маклин Селебрини, один из лучших вратарей ХХI века Марк-Андре Флери и ряд ведущих игроков клубов НХЛ.

В полуфинале Дания сыграет со Швейцарией. Другую пару 1/2 финала составили Швеция и США. Игры пройдут 24 мая.

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ-2025 не принимают из-за санкций.