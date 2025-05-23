Восемь человек пострадали в Ельце в результате атаки дронов

Люди пострадали в Ельце Липецкой области в результате падения обломков в промышленной зоне, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«В результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Артамонов в своем телеграм-канале.

Губернатор опроверг сообщения об утечке опасных веществ после пожара. «Эти сведения не соответствуют действительности», — отметил Артамонов.

По его словам, также обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. Жильцы были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.