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Восемь человек пострадали в Ельце в результате атаки дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Люди пострадали в Ельце Липецкой области в результате падения обломков в промышленной зоне, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«В результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Артамонов в своем телеграм-канале.

Губернатор опроверг сообщения об утечке опасных веществ после пожара. «Эти сведения не соответствуют действительности», — отметил Артамонов.

По его словам, также обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. Жильцы были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.

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