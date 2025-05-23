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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин заявил о создании буферной зоны на границе с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска создают буферную зону безопасности вдоль границы между Россией и Украиной, заявил президент Владимир Путин.

«Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», — сказал Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

По его словам, в приграничье совершаются налеты дронов, действуют диверсионно-разведывательные группы, ВСУ охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, сельхозтехнику. «Гибнут и получают ранения и женщины, и дети», — отметил президент России.

Буферная зона безопасности вдоль границы с Украиной создается для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей. Эти области граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.

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Оборона #Военная политика
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