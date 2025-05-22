Путин вручил Лаврову высшую награду России

Президент России Владимир Путин вручил главе МИД России Сергею Лаврову высшую награду страны — орден Святого апостола Андрея Первозванного, сообщила пресс-служба Кремля.

«Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире как среди друзей, так и, как у нас иногда говорят, среди так называемых геополитических оппонентов», — сказал Путин на церемонии награждения.

Президент добавил, что во основе признания — преданность Лаврова России, «многолетняя, колоссальная по объему и сложности, напряженная работа на благо Отечества».

Лавров был награжден указом президента от 21 марта в день своего 75-летнего юбилея.

Глава МИД России был отмечен орденом «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Орден Святого апостола Андрея Первозванного был первым орденом и высшей наградой в Российской империи. Всего до 1917 года награду получили более 1 тысячи человек, из них около половины были иностранными подданными. После Октябрьской революции орден был упразднен. Восстановлен указом президента Бориса Ельцина от 1 июля 1998 года.