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Путин вручил Лаврову высшую награду России

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин вручил главе МИД России Сергею Лаврову высшую награду страны — орден Святого апостола Андрея Первозванного, сообщила пресс-служба Кремля.

«Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире как среди друзей, так и, как у нас иногда говорят, среди так называемых геополитических оппонентов», — сказал Путин на церемонии награждения.

Президент добавил, что во основе признания — преданность Лаврова России, «многолетняя, колоссальная по объему и сложности, напряженная работа на благо Отечества».

Лавров был награжден указом президента от 21 марта в день своего 75-летнего юбилея.

Глава МИД России был отмечен орденом «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Орден Святого апостола Андрея Первозванного был первым орденом и высшей наградой в Российской империи. Всего до 1917 года награду получили более 1 тысячи человек, из них около половины были иностранными подданными. После Октябрьской революции орден был упразднен. Восстановлен указом президента Бориса Ельцина от 1 июля 1998 года.

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Топ комментариев

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

Alex B 69

Зачем же ты туда стремился всю жизнь?

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето