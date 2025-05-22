Госдума ввела штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям

Мой профиль на Info
Политика
Экономика
Жизнь
ЧП
Хайтек
Наука
Сибирь
Мой регион
Алтайский край
Бурятия
Забайкалье
Иркутск
Кузбасс
Красноярск
Новосибирск
Омск
Республика Алтай
Томск
Хакасия
Тува
Город
Местная власть
Транспорт и дороги
Наука
Туризм
Погода
Культгид
Игры
Авто
Спорт
Блог
Оборона
Домострой
Подробности
Как это работает
Отношения
Оракул
Мультимедиа
Зима
Актуальные темы
Выбор редакции
Спецпроекты
Новости Sibnet.ru
Алтайский край
Бурятия
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Республика Алтай
Томская область
Хакасия
Республика Тыва
Все города Сибири
Авторизируйтесь,
чтобы продолжить
Некоторые функции доступны только зарегистрированным пользователям
Логин (никнейм)
Пароль
Неправильный логин или пароль
Напомнить пароль
Войти
Войти с помощью
Нет учетный записи?
Зарегистрироваться
Блог Ростелекома
23 мая,
пт
, 02:28
ПОЛИТИКА
Мир
Россия
Местная власть
Говорят о России
Законы
Активисты
История
ЭКОНОМИКА
Деньги
Недра и ТЭК
Авиа
Транспорт и дороги
Торговля
IT-бизнес
Продукты
Рынок труда
Квадраты
Промзона
Санкции
ЖИЗНЬ
Общество
Законы
Город
Образование
Здоровье
История
Интересно
Религия
Туризм
Еда
Погода
Курьезы
О людях
Природа
Звери
ЧП
Криминал
Громкое дело
Происшествия
ДТП
Стихии
Кибервойны
Конфликты
ХАЙТЕК
IT-бизнес
Техника
Интернет
Соцсети
Софт
Компьютеры
Смартфоны
Гаджеты
Умный дом
НАУКА
Наука
Космос
Техника
Погода
Здоровье
Еда
Психо
Интересно
Мистика
СИБИРЬ
Алтайский край
Бурятия
Забайкалье
Иркутск
Кузбасс
Красноярск
Новосибирск
Омск
Республика Алтай
Томск
Хакасия
Тува
Город
Местная власть
Транспорт и дороги
Наука
Туризм
Погода
КУЛЬТГИД
ТОП КИНО
Кинематограф
Топы
Рецензии
Мир ТВ
#Wink
Музыка
Шоу-бизнес
Искусство
Светская хроника
ИГРЫ
ММО
Экшены
RPG
Консоли
Аркады
Гонки
АВТО
Автопром
Авторынок
Тюнинг и самоделки
Автоправо
Автоспорт
СПОРТ
Олимпиада 2022
Футбол
Хоккей
Единоборства
Автоспорт
Фитнес
Спорттовары
Хроника
Киберспорт
Девушка дня
Вокруг спорта
Биатлон
Зимние виды
Летние виды
Спортобъекты
БЛОГ
ПРИЛОЖЕНИЯ
СЕРВИСЫ
ПРОМОКОДЫ
ОБЗОРЫ
#Интернет
#ТВ
#Wink
#Лицей
#Умный дом
#Оборудование
#Камеры
#Безопасность
#Хранение
#Мобильная связь
НОВОСТИ
#Интернет
#Wink
#Мобильная связь
#Лицей
ОТЗЫВЫ
ОБОРОНА
Армия
Военная политика
Оружие
ОПК
Силовые структуры
Конфликты
ДОМОСТРОЙ
Право
Квадраты
ЖКХ
Быт
Кухня
Стройка
Ремонт
Дизайн
Дача
ПОДРОБНОСТИ
Аналитика
Репортаж
Интервью
История
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Умный дом
Потребитель
Репортаж
Тест-драйв
ОТНОШЕНИЯ
Карьера
Любовь
Психо
Стиль
Этикет
Праздник
18+
ОРАКУЛ
Предсказания
Гороскопы
Гадания
Эзотерика
Приметы
Мистика
Религия
МУЛЬТИМЕДИА
Инфографика
Видеоновости
Фотолента
ЗИМА
Отдых
Зимний стиль
Лайфхаки
Новый год
Природа
Аптечка
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
СПЕЦПРОЕКТЫ
НОВОСТИ SIBNET.RU
Мой профиль на Info
НАВЕРХ
#Общество
#Законы
#Город
#Образование
#Здоровье
#История
#Интересно
#Религия
#Туризм
#Еда
#Погода
#Курьезы
#О людях
#Природа
#Звери
Госдума ввела штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям
22.05.25, 20:28
Источник:
Sibnet.ru
408
1
Еще по теме
Как получить отсрочку от армии по здоровью
Нотариус предупредила о завершении «гаражной амнистии»
Бастрыкин призвал ввести обязательную биометрию для мигрантов
Оформление двойной фамилии в браке упростят
смотреть все
1
9
1
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Жизнь
#Законы
Поделиться материалом
Копировать ссылку
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Прокуратура попросила 19 лет колонии для экс‑замглавы Генштаба РФ
Путин объяснил, что должно последовать за СВО
Президент Финляндии пытался убедить Трампа, что Россия — не великая
Новые российские авто подорожали в полтора раза
Обсуждение (1)
Для просмотра комментариев включите JavaScript.
Картина дня
Путин вручил Лаврову высшую награду России
Трамп отверг требование лидеров ЕС к России о прекращении огня
Минздрав заявил о шансе каждого младенца отметить 100 лет
Шойгу рассказал об одиночестве наверху карьерной лестницы
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Подробности
Как получить отсрочку от армии по здоровью
Третий раунд: Трамп поддержал «формулу мира» Путина
Притормозить лихача: курьерам запретят гонять по тротуарам
Какие учебные заведения дают отсрочку от армии
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
60
Чиновницу уволили из-за угроз дочери отправкой на СВО
35
Путин объяснил, что должно последовать за СВО
32
Президент Финляндии пытался убедить Трампа, что Россия — не великая
28
Шойгу рассказал об одиночестве наверху карьерной лестницы
26
Трамп позвонит Путину 19 мая
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Блог Ростелекома
Все сервисы
О SIBNET.RU
Наши спецпроекты
Реклама
+7 (383) 347-06-78, 347-10-50
reclame@support.sibnet.ru
Техподдержка
Отправить сообщение:
help.sibnet.ru
Вакансии
Отправить резюме:
job@sibnet.ru
Правила цитирования
Правила комментирования
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Редакция
+7 (383) 347-86-84
info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10.04.2015.
Адрес: г. Новосибирск, ул. Якушева, 37. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
18+