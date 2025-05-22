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Минсельхоз отреагировал на подорожание «борщевого набора»

Источник:
Sibnet.ru
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Прошлогодний урожай овощей в России практически закончился, сейчас в магазины поступает продукция из дружественных стран, что и определяет цены на рынке, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

По данным Росстата, за период период с 13 по 19 мая столовая свекла продолжила дорожать — на 5,3%, выросли в цене и капуста белокочанная (на 4,5%), морковь (на 4,4%), лук репчатый (на 2,5%) и картофель (на 1,7%).

«На данный момент прошлогодний урожай овощей практически закончился, и на полки поступает импортная продукция из дружественных стран, которая определяет цены на рынке», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что за последние 10 лет рост потребительских цен на овощи был существенно ниже накопленной общей и продовольственной инфляции благодаря стабильным урожаям. Но стоимость овощей может варьироваться из года в год под влиянием различных факторов.

В текущем году площади под овощами открытого грунта будут увеличены, что способствует стабилизации ценовой ситуации в следующем сезоне, отметили в Минсельхозе. 

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Топ комментариев

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

Alex B 69

Зачем же ты туда стремился всю жизнь?

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето