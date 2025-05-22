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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Более 80 самолетов ушли на запасные аэродромы из‑за дронов

Источник:
РБК
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Десятки самолетов ушли на запасные аэродромы из-за масштабной атаки украинских беспилотников на российские области, в том числе и на столичный регион, сообщила Росавиация.

Посадку на запасных аэродромах из-за ограничений, которые вводились в московских аэропортах, в общей сложности совершили 82 самолета, говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве уточнили, что массовых скоплений пассажиров в аэропортах нет и ситуация в них спокойная.

Массированная атака дронов в том числе на столичный регион началась в ночь на среду, 21 мая. С перебоями работают все московские аэропорты. Они периодически закрываются для прилета и вылета из соображений безопасности.

Утром в четверг ограничения действовали в Домодедово и Жуковском. Онлайн-табло показывали десятки отмененных и задержанных рейсов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

Alex B 69

Зачем же ты туда стремился всю жизнь?

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето