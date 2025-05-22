Уровень безработицы в России достиг рекордно низкого уровня

Уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда вернулся к рекордно низкому уровню в 2,3%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

«В феврале уровень безработицы по методологии Международной организации труда незначительно вырос по сравнению с январем и составил 2,4% от рабочей силы, но уже по итогам марта мы видим возвращение этого показателя на прежнюю позицию, на уровень декабря 2024 года, — 2,3%», — сказала Голикова в интервью журналу «Эксперт».

Вице-премьер отметила, что безработица сохраняется на уровне ниже, чем в аналогичных периодах любого из предыдущих годов.

В январе этого года безработица в России выросла впервые с декабря 2023 года — с 2,3% до 2,4%. В феврале показатель остался на том же уровне.