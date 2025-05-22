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Минздрав заявил о шансе каждого младенца отметить 100 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Новорожденные
Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Каждый новорожденный в России имеет шанс дожить до 100 лет, заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева на круглом столе «Наука долголетия».

«Сейчас в России живут почти 18 тысяч человек старше 100 лет. И дожить до 100 лет сегодня есть шанс у любого новорожденного», — цитирует Ткачеву «Коммерсантъ».

По данным Росстата, на 1 января 2025 года в России проживало 146 млн человек. Таким образом, столетний рубеж перешагнули примерно 0,01% россиян.

Людей старше 90 лет в стране намного больше — целых 600 тысяч (0,41%), а старше 80 лет — уже 4,6 миллиона (3,15%), отметила Ткачева.

Граждан в возрасте от 60 лет сейчас 35,6 миллиона (24,4%). В 2030 году этот показатель составит 25,4%, дала прогноз Ткачева, а в 2046 году — 30,4%.

По ее словам, наука далеко продвинулась в понимании механизмов старения и активно пытается замедлить этот процесс.

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