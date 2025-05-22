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Трамп отверг требование лидеров ЕС к России о прекращении огня

Источник:
The Wall Street Journal
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп отверг предложение европейских лидеров о «безусловном» прекращения огня как итоге возможных переговоров по Украине в Ватикане, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, следующий раунд переговоров России и Украины состоится в Ватикане. Европейские лидеры настаивают, что результатом возможных переговоров должно стать «безусловное» прекращение огня. И это требования должно быть выставлено России, рассказали источники.

Президент США ответил им, что ему «не нравится» термин «безусловное» в рамках обсуждения переговоров по урегулированию конфликта. При этом, как отмечает WSJ, Трамп заявил европейским лидерам: президент РФ Владимир Путин «считает, что движется к победе».

Ранее новый папа римский Лев XIV сообщил о готовности поспособствовать мирному процессу на Украине, в том числе предоставить территорию Ватикана в качестве площадки для переговоров. Такую инициативу приветствовал президент Трамп.

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Политика #Мир
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mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето

Qprovessional

Лавров уже таким дедом стал ппц