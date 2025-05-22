Александр Ревва получил гражданство РФ спустя 25 лет жизни здесь

Шоумен Александр Ревва, родившийся в Донецке, получил российское гражданство, следует из выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

«Ревва Александр Владимирович, гражданство РФ, пол мужской, зарегистрирован в Московской области, город Истра, деревня Новинки», — приводит ТАСС документ. Там отмечается, что комик зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя 23 июня 2022 года.

Артист родился в Донецке, что дало ему право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Ревва переехал в Россию в 2000-м году, когда присоединился к команде КВН «Утомленные солнцем». Участник московского Comedy Club. Вел несколько ТВ-шоу.

Совмещает актерскую и музыкальную карьеру. Снялся в таких фильмах, как «Бабушка легкого поведения», «Zомбоящик» и «Дублер». Под псевдонимом Артур Пирожков выпускает собственные песни.

После начала СВО в 2022 году Ревва опубликовал пост антивоенного содержания и уехал из РФ в Испанию. Однако вскоре вернулся и более не высказывался публично на политические темы.