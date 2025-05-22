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Александр Ревва получил гражданство РФ спустя 25 лет жизни здесь

Источник:
Sibnet.ru
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Александр Ревва
Фото: Фото Клопс.Ru, автор: Александр Подгорчук. / CC BY-SA 4.0

Шоумен Александр Ревва, родившийся в Донецке, получил российское гражданство, следует из выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

«Ревва Александр Владимирович, гражданство РФ, пол мужской, зарегистрирован в Московской области, город Истра, деревня Новинки», — приводит ТАСС документ. Там отмечается, что комик зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя 23 июня 2022 года.

Артист родился в Донецке, что дало ему право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Ревва переехал в Россию в 2000-м году, когда присоединился к команде КВН «Утомленные солнцем». Участник московского Comedy Club. Вел несколько ТВ-шоу.

Совмещает актерскую и музыкальную карьеру. Снялся в таких фильмах, как «Бабушка легкого поведения», «Zомбоящик» и «Дублер». Под псевдонимом Артур Пирожков выпускает собственные песни.

После начала СВО в 2022 году Ревва опубликовал пост антивоенного содержания и уехал из РФ в Испанию. Однако вскоре вернулся и более не высказывался публично на политические темы.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето

Qprovessional

Лавров уже таким дедом стал ппц