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Фигуристка Жилина вернула 1 млн руб. ради перехода под другой флаг

Источник:
Sibnet.ru
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Фигуристка Вероника Жилина
Фото: © @_veronikazhilina_

Фигуристка Вероника Жилина выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) порядка 1 миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку, чтобы перейти под другой флаг, сообщил источник.

Спортсменка выплатила средства за два сезона (2023/24 и 2024/25) и три календарных года, когда получила финансирование как кандидат в сборную России, а также возместила деньги за пошив соревновательных костюмов — в общей сложности порядка 1 миллиона рублей, сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Жилиной 17 лет. Она — серебряный призер юниорского чемпионата России (2023), победитель финала Гран-при России среди юниоров (2023). Владеет элементами ультра-си. Тренируется у Евгения Плющенко.

О планах Жилиной перейти в сборную Азербайджана стало известно в марте. 14 мая фигуристка сообщила, что получила азербайджанский паспорт.

Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил переход Жилиной, сообщил в среду Sputnik Азербайджан со ссылкой на источник. Главным фактором для ISU стало отсутствие открепительного письма от ФФККР.

«Вероника Жилина не может перейти ни в какую страну, потому что она является еще членом сборной команды России, и мы не понимаем до конца, почему она не выступает», — заявлял глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

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Топ комментариев

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето

Qprovessional

Лавров уже таким дедом стал ппц