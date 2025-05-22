Фигуристка Вероника Жилина выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) порядка 1 миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку, чтобы перейти под другой флаг, сообщил источник.

Спортсменка выплатила средства за два сезона (2023/24 и 2024/25) и три календарных года, когда получила финансирование как кандидат в сборную России, а также возместила деньги за пошив соревновательных костюмов — в общей сложности порядка 1 миллиона рублей, сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Жилиной 17 лет. Она — серебряный призер юниорского чемпионата России (2023), победитель финала Гран-при России среди юниоров (2023). Владеет элементами ультра-си. Тренируется у Евгения Плющенко.

О планах Жилиной перейти в сборную Азербайджана стало известно в марте. 14 мая фигуристка сообщила, что получила азербайджанский паспорт.

Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил переход Жилиной, сообщил в среду Sputnik Азербайджан со ссылкой на источник. Главным фактором для ISU стало отсутствие открепительного письма от ФФККР.

«Вероника Жилина не может перейти ни в какую страну, потому что она является еще членом сборной команды России, и мы не понимаем до конца, почему она не выступает», — заявлял глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.