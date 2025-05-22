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Эксперт назвала июнь самым невыгодным для отпуска летним месяцем

Источник:
Sibnet.ru
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Июнь будет наименее выгодным для отпуска летним месяцем, предупредила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Если рассматривать период с июня по август 2025 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь», — сказала РИА Новости Санина.

По ее словам, стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. В месяц с небольшим количеством рабочих дней может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск).

И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц, пояснила она.

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Жизнь #Рынок труда #Туризм
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