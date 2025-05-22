Сенат США расследует, кто управлял страной вместо Байдена

Председатель подкомитета по расследованиям комитета внутренней безопасности сената США Рон Джонсон начал официальную процедуру расследования, кто на самом деле управлял страной во время президентского срока Джо Байдена.

«Мы должны это сделать. Я имею в виду выяснить, кто руководил правительством», — приводит издание Axios слова сенатора. Он направит официальные запросы «паре десятков человек», которые имели «прямой контакт» с экс-президентом США.

Ранее врачи выявили у Байдена агрессивную форму рака простаты. Президент США Дональд Трамп выразил удивление, что о диагнозе стало известно только сейчас.

Трамп обвинил в госизмене окружение бывшего главы Белого дома, которое скрывало информацию о состоянии его здоровья. Он уточнил, что люди, которые знали, что Байден страдает когнитивными расстройствами, получили контроль над его подписью.