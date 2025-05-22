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Шойгу рассказал о холоде и одиночестве наверху карьерной лестницы

Источник:
Sibnet.ru
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Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу
Фото: © пресс-служба президента РФ

Человек все сильнее чувствует одиночество по мере подъема по служебной лестнице, такое мнение выразил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в документальном фильме «Шойгу 70. Правила жизни».

«Поверьте мне, чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее он ощущает одиночество. Там очень холодно и очень одиноко, поверьте мне», — сказал Шойгу в фильме, опубликованном на платформе «Смотрим».

Шойгу также признался, что не считает себя «крупным политиком» и никогда не стремился к такому статусу.

Шойгу был назначен председателем Госкомитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям в 1991 году. В 1994 году занял должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2012 году возглавил Министерство обороны. В мае 2024 года был назначен на должность секретаря Совета безопасности.

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Жизнь #Общество #Россия
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Топ комментариев

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето

Qprovessional

Лавров уже таким дедом стал ппц