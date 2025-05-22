Шойгу рассказал о холоде и одиночестве наверху карьерной лестницы

Человек все сильнее чувствует одиночество по мере подъема по служебной лестнице, такое мнение выразил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в документальном фильме «Шойгу 70. Правила жизни».

«Поверьте мне, чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее он ощущает одиночество. Там очень холодно и очень одиноко, поверьте мне», — сказал Шойгу в фильме, опубликованном на платформе «Смотрим».

Шойгу также признался, что не считает себя «крупным политиком» и никогда не стремился к такому статусу.

Шойгу был назначен председателем Госкомитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям в 1991 году. В 1994 году занял должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2012 году возглавил Министерство обороны. В мае 2024 года был назначен на должность секретаря Совета безопасности.