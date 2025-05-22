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Главкомом Сухопутных войск стал генерал‑полковник Мордвичев

Источник:
Sibnet.ru
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Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал-полковник Андрей Мордвичев
Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал-полковник Андрей Мордвичев
Фото: © Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил назначенному главнокомандующим Сухопутными войсками генерал-полковнику Андрею Мордвичеву штандарт и представил его личному составу, сообщило Минобороны РФ.

«Генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич — это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции. Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности», — отметил Белоусов.

Мордвичев ранее командовал войсками Центрального военного округа и группировкой «Центр».

Президент России Владимир Путин ранее назначил экс-главкома Олега Салюкова на должность замсекретаря Совета безопасности.

Андрей Мордвичев родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). Окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето

Qprovessional

Лавров уже таким дедом стал ппц