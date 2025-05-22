Главкомом Сухопутных войск стал генерал‑полковник Мордвичев

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил назначенному главнокомандующим Сухопутными войсками генерал-полковнику Андрею Мордвичеву штандарт и представил его личному составу, сообщило Минобороны РФ.

«Генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич — это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции. Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности», — отметил Белоусов.

Мордвичев ранее командовал войсками Центрального военного округа и группировкой «Центр».

Президент России Владимир Путин ранее назначил экс-главкома Олега Салюкова на должность замсекретаря Совета безопасности.

Андрей Мордвичев родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). Окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба.