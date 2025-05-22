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Курс биткоина обновил исторический максимум

Источник:
ТАСС
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Биткоин
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 110 тысяч долларов, свидетельствуют данные площадки Binance.

Стоимость биткоина поднималась выше 107 тысяч долларов впервые с 24 января. По данным на 02.27 мск, криптовалюта преодолела отметку 110 тысяч долларов.

Рост цены на криптовалюту обусловлен несколькими факторами. Важную роль играют планы Дональда Трампа превратить США в глобальный криптовалютный хаб, сказал ТАСС директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Повышенное внимание инвесторов к криптовалюте вызывает и то, что в периоды геополитических кризисов биткоин и стейблкоины рассматриваются как «защитный» актив.

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