Курс биткоина обновил исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 110 тысяч долларов, свидетельствуют данные площадки Binance.

Стоимость биткоина поднималась выше 107 тысяч долларов впервые с 24 января. По данным на 02.27 мск, криптовалюта преодолела отметку 110 тысяч долларов.

Рост цены на криптовалюту обусловлен несколькими факторами. Важную роль играют планы Дональда Трампа превратить США в глобальный криптовалютный хаб, сказал ТАСС директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Повышенное внимание инвесторов к криптовалюте вызывает и то, что в периоды геополитических кризисов биткоин и стейблкоины рассматриваются как «защитный» актив.