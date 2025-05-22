«Локомотив» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» дома обыграл челябинский «Трактор» и завоевал Кубок Гагарина. Победителей поздравил президент Владимир Путин.

Пятый матч финальной серии плей-офф КХЛ завершился в овертайме со счетом 2:1 в пользу «Локомотива». Шайбы забросили Мартин Гернат (26-я минута) и Максим Шалунов (69). У «Трактора» отличился Стивен Кэмпфер (54).

Счет в серии до четырех побед стал 4–1 в пользу «Локомотива».

Ярославцы ранее не выигрывали Кубок Гагарина. В прошлом году клуб уступил в финале плей-офф магнитогорскому «Металлургу» в четырех матчах, а в 2009-м — казанскому «Ак Барсу» в семи играх.

Президент России Владимир Путин позвонил главному тренеру хоккейного клуба «Локомотив» Игорю Никитину и поздравил его с победой в Кубке Гагарина, сообщил официальный телеграм-канал Кремля.