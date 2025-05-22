Бастрыкин увидел переизбыток насилия в интернете

Телеэфир и интернет перенасыщены сценами насилия, и это отражается на уровне преступности среди подростков, сказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума.

«Сейчас переизбыток насилия на экранах и в Интернете. Это явно не те ориентиры, к которым нужно стремиться», — приводит ТАСС слова Бастрыкина.

Он отметил, что это сказывается на подростковой преступности. Уровень преступности несовершеннолетних остается высоким — в 2024 году более 21 тысячи несовершеннолетних совершили преступления, сказал председатель СК РФ.

«Производители кино должны понимать эту взаимосвязь и думать о том, чтобы создавать произведения иного характера, которые, напротив, будут способствовать декриминализации и созидательному мышлению», — указал Бастрыкин.