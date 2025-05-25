Чем отличается «хороший» холестерин от «плохого»

Более половины населения планеты (58%) имеют повышенный уровень холестерина, но особую обеспокоенность у врачей вызывает так называемый плохой холестерин, рассказал сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Александр Ширяев.

Холестерин — это не всегда плохо для здоровья. По своей структуре он представляет собой липидно-белковое соединение, которое присутствует во всех клетках организма и выполняет ряд жизненно важных задач, в первую очередь это синтез эритроцитов, гормонов, витамина D и желчных кислот, рассказал Ширяев в интервью «Известиям».

Холестерин бывает двух видов – липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). ЛПВП — это как раз «хороший» холестерин. Он активно участвует в липидном обмене, расщепляется в печени, превращаясь в энергию, а очищает кровеносные сосуды от токсинов и канцерогенов, пояснил хирург.

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По его словам, «Плохой» (ЛПНП) холестерин не сразу расщепляется в организме, а откладывается в тканях и органах, включая кровеносные сосуды. На стенках артерий он образует бляшки, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Прежде всего это атеросклероз и его осложнения — ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт.

Врач объяснил, что повышению уровня липопротеинов низкой плотности способствует неправильный образ жизни — питание (особенно с избытком трансжиров и животных жиров в ежедневном рационе), алкоголь, курение и низкая физическая активность.