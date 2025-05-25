Чем опасен для человека борщевик

Контакт с борщевиком грозит тяжелыми ожогами, особенно уязвимы от этого растения дети, предупредила врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

«Опасность борщевика Сосновского в том, что его сок содержит фуранокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету. Под воздействием солнечных лучей попавший на кожу сок способен вызвать серьезные ожоги», — рассказала Филёва в интервью «Известиям».

Дети особенно уязвимы: их кожа более чувствительна и склонна к солнечным ожогам, к тому же они могут играть с борщевиком, не осознавая исходящей от него угрозы. Некоторые используют полые стебли растения в качестве «дудок» или «подзорных труб» и получают тяжелые ожоги лица — кожи и слизистых оболочек», отметила врач.

В первые часы после контакта с борщевиком, если человек находился на солнце, могут появиться легкое покраснение и зуд, которые многие принимают за аллергическую реакцию. В течение суток после контакта возникают болезненные волдыри, наполненные прозрачной жидкостью.

В тяжелых случаях наблюдаются системные реакции: головная боль, тошнота, повышение температуры. Особую опасность представляют ожоги, занимающие более 10% тела, а также поражения лица и шеи, которые могут привести к отеку дыхательных путей.

Что делать после контакта

«Если контакт с борщевиком произошел, действовать нужно незамедлительно. В первую очередь следует прикрыть пострадавшие участки тканью от солнечных лучей и как можно скорее уйти в помещение. Кожу необходимо промыть большим количеством прохладной воды с мылом, но стараться не растирать ее», — рекомендовала врач.

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В течение следующих семи-десяти дней необходимо защищать обработанную область от попадания прямых солнечных лучей, поскольку кожа остается гиперчувствительной к ультрафиолету.

Если уже появилось покраснение, нужно обработать место контакта антисептиком без спирта — например, хлоргексидином — и наложить стерильную повязку. Волдыри категорически нельзя прокалывать: может присоединиться инфекция. Если появились крупные волдыри, поднялась температура, необходимо обратиться за медицинской помощью.