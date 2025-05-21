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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Собянин заявил об отражении атаки беспилотников на Москву

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Глава подмосковного Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что в районе городского округа работают системы противовоздушной обороны. Она призвала граждан не снимать на фото и видео работу ПВО.

Ранее были ограничены полеты в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Следом запрет на прием и отправку рейсов начал действовать в Шереметьево.

Всего приостановлена работа шести российских аэропортов. Не принимают и не отправляют рейсы также аэропорты Иваново, Владимира и Калуги.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

GammiPluh

А ты кстати ведешь себя как та самая дочка чиновницы которая всех на СВО отправляет

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето