Собянин заявил об отражении атаки беспилотников на Москву

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Глава подмосковного Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что в районе городского округа работают системы противовоздушной обороны. Она призвала граждан не снимать на фото и видео работу ПВО.

Ранее были ограничены полеты в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Следом запрет на прием и отправку рейсов начал действовать в Шереметьево.

Всего приостановлена работа шести российских аэропортов. Не принимают и не отправляют рейсы также аэропорты Иваново, Владимира и Калуги.