Сын главы Чечни Адам Кадыров пополнил коллекцию медалей

Несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза региона Адам Кадыров награжден памятной медалью за вклад в развитие Росгвардии.

Адам Кадыров удостоен памятной медали подразделения за помощь в выполнении боевых задач и весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии», говорится в сюжете ЧГТРК «Грозный», где показана церемония награждения.

Награду сыну Рамзана Кадырова вручал глава «Ахмат-Крепость», двоюродный брат главы Чечни Абдул-Керим Кадыров.

Адаму 17 лет, он занимает должности секретаря Совбеза Чечни, начальника службы безопасности и помощника главы республики. В октябре 2024 года он вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского субъекта.

Кадыров также является куратором регионального управления МВД России, куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, членом Арабского арбитражного суда.

Адам Кадыров награжден целым рядом орденов и медалей, среди которых орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам» и другие.