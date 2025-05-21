Итальянская полиция арестовала около сотни мафиози

Итальянские силы правопорядка в рамках крупной операции против калабрийской мафии — «Ндрангеты» — арестовали 97 человек, обвиняемых в причастности к преступным кланам, сообщила пресс-служба Корпуса карабинеров.

«Операцией под кодовым названием "Миллениум" руководит Управление по борьбе с мафией провинции Реджо-ди-Калабрия при участии полиции и спецназа Калабрии, Сицилии и международных полицейских структур», — приводит «Интерфакс» сообщение карабинеров.

Арестованным вменяется в вину причастность к мафиозной организации, торговля наркотиками, похищения, оказание влияния на политиков, незаконное владение оружием, уточнили в пресс-службе.

Операция была проведена после того, как силы правопорядка выяснили, что между мафиозными семьями Реджо-ди-Калабрия существует тесное взаимодействие в сфере торговли наркотиками как на национальном, так и на международном уровне.