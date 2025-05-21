Песков рассказал о работе над мирным меморандумом России и Украины

Работа по меморандуму о будущем мирном договоре с Украиной идет динамично, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, работают все динамично. Мы будем вас информировать», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что большая часть этой работы «не должна по понятным причинам быть открыта публике».

По итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трамп было принято решение о том, что Россия и Украина разработают меморандум, в котором будут прописаны условия прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.