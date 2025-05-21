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Песков рассказал о работе над мирным меморандумом России и Украины

Источник:
ТАСС
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Работа по меморандуму о будущем мирном договоре с Украиной идет динамично, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, работают все динамично. Мы будем вас информировать», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что большая часть этой работы «не должна по понятным причинам быть открыта публике».

По итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трамп было принято решение о том, что Россия и Украина разработают меморандум, в котором будут прописаны условия прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

GammiPluh

А ты кстати ведешь себя как та самая дочка чиновницы которая всех на СВО отправляет

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето