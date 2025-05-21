Подорожание фруктов и овощей связали с высокой ключевой ставкой

Высокая ключевая ставка стал одна из причин роста цен на овощи и фрукты в России, считает руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

«Когда деньги дорогие, все дорогое. Ставки влияют на покупку техники, удобрений, ГСМ, семян. Факторов, которые бы способствовали снижению продовольственной инфляции, пока не видно. Оно может произойти по естественной причине, например, из-за перепроизводства, но в любом случае аграрии не смогут продавать ниже себестоимости», — сказал эксперт в интервью Ura.ru.

По его словам, правительство, несмотря на дефицит бюджета, сохраняет объемы субсидирования сельхозпроизводителей. Но при растущих затратах эта поддержка уже не так значительна, как раньше, добавил собеседник.

«Да, для техники есть лизинговые программы, но аграрии в любом случае покупают за 20 миллионов рублей комбайн, который раньше стоил 10-11 миллионов И им приходится повышать цены, но так, чтобы их продукцию не перестали покупать», — резюмировал Тихонов.